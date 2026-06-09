Россияне затянули пояса: почему продажи алкоголя рухнули на 6% вопреки ожиданиям

В России зафиксирован спад продаж алкогольной продукции. По данным Росалкогольтабакконтроля, проанализированным «Коммерсантом», в мае 2026 года было реализовано 82,64 млн декалитров, что на 6,28% меньше, чем год назад.

Основные тенденции:

Крепкий алкоголь: Спрос на напитки крепостью выше 9% упал почти на 2%. Продажи водки снизились на 3,21%, коньяка — на 4,73%.

Пиво спасает рынок: Единственным драйвером роста стал сегмент напитков брожения (пиво, сидр, медовуха), который вырос на 7,07% до 65,88 млн дал. На эту категорию пришлось почти 80% всего объема продаж за месяц.

Вино: Интерес к тихим винам снизился на 3,86%, однако игристые вина показали рост на 2,8%.

Эксперты объясняют падение спроса ростом потребительского пессимизма: жители РФ экономят на второстепенных товарах, к которым относится и алкоголь. Кроме того, на динамику повлияло исчерпание старых запасов перед вторым этапом подорожания спиртного.