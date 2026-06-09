Охота на «серые» зарплаты: как Минтруд планирует вывести из тени 1,3 миллиона россиян

В 2026 году Россия планирует легализовать занятость около 1,3 миллиона человек, выведя их из «тени». Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил министр труда Антон Котяков.

Это амбициозная цель, которая на 30% превышает перевыполненные показатели прошлого года (вместо плановых 775 тыс. легализовали почти 1 млн).

Динамика уже впечатляет: если в 2024 году выявили 77,6 тыс. человек, то в 2025-м — уже 103,8 тыс. Для достижения цели показатели эффективности установлены для каждого региона индивидуально.

Отметим, Минтруд обсуждает с бизнесом проект поправок в Трудовой кодекс, чтобы окончательно разграничить трудовые отношения от гражданско-правовых. Главная цель — положить конец практике «серых» схем, особенно на складах маркетплейсов, где сотрудники работают без полноценных договоров. Министр труда Антон Котяков подчеркнул: работа сотрудника на складе платформы ничем не отличается от работы на складе обычного ритейлера и должна оформляться как трудовая деятельность. Ключевым критерием станет участие работника в едином технологическом процессе компании.