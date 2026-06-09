Стальной характер и эксклюзивный дизайн: Инго Банк представил обновленную металлическую карту

Инго Банк обновил металлическую премиальную ИнгоКарту, ориентируясь на обратную связь от клиентов. Лицевая сторона карты выполнена из отшлифованной до благородного блеска стали и оснащена чипом бесконтактной оплаты, поддерживающим современные технологии.

Металлическая ИнгоКарта порадует взыскательных клиентов, которые ценят стиль и надёжность, а пакет с привилегиями позволяет получать высококлассный сервис каждый день. Карту можно выпустить к счёту в качестве основной или дополнительной.

«Держателям металлической ИнгоКарты мы предлагаем персональное обслуживание, возможность свободного доступа в бизнес-залы и рестораны аэропортов и вокзалов, бесплатное страхование в поездках с семьёй, компенсацию такси и расходов в ресторанах, а также возможность копить кешбэк за покупки – до 10%», – рассказала об основных преимуществах руководитель по развитию бизнеса сегмента состоятельных клиентов Инго Банка Диана Лаптева.

Карта доступна к оформлению на сайте и через персонального менеджера.

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