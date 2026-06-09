Первое производство бумажных стаканов запустят в Иркутской области

Компания ООО «Тим Трейд» в Иркутской области получила льготный заем для создания первого в регионе производства однослойных и двухслойных бумажных стаканов. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

Средства – 7,5 млн рублей – направят на покупку современного оборудования для выпуска однослойных бумажных стаканов объемом 250, 350 и 400 мл, а также двухслойных бумажных стаканов с полноцветной печатью аналогичных форматов. Общий бюджет проекта оценивается в 45 млн рублей.

В состав производственной линии войдут машины для изготовления стаканов, оборудование для флексографской печати, бумагорезательные и бумагоделательные машины. Все оборудование является полностью автоматизированным и позволяет выполнять полный цикл производства продукции.

В настоящее время производители бумажных стаканов в Иркутской области отсутствуют, а поставки осуществляются преимущественно из других регионов страны. Запуск собственного производства позволит сократить логистические расходы, ускорить сроки поставки продукции потребителям и повысить устойчивость региональных цепочек поставок.

По расчетам компании, реализация проекта позволит создать новые рабочие места, обеспечить почти 50 млн рублей выручки за период пользования займом и сформировать около 12 млн рублей налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

Сырье для производства бумажных стаканов планируется закупать у российских поставщиков. Основным материалом станет картон с полиэтиленовым покрытием, а для нанесения изображений будут использоваться экологичные флексографские краски на водной основе.