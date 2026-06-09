Жители Иркутской области отдали за сутки аферистам 13,6 млн рублей

Шесть жителей Иркутской области стали жертвами мошенников за последние сутки. Они отдали аферистам 13,6 млн рублей, сообщили в региональной полиции.

Больше всего денег потеряла 86-летняя братчанка. С пожилой женщиной связался якобы сотрудник полиции, который сообщил об утечке персональных данных на территорию Украины и угрозе хищения денег. Чтобы «спасти» накопления, злоумышленник попросил ее передать все сбережения для составления «декларации». В результате пенсионерка передала более 7 миллионов рублей соучастнику мошеннической схемы.

От действий аферистов пострадала и жительница Шелеховского района. В одном из мессенджеров сибирячка нашла услуги адвоката и обратилась к нему за юридической помощью. Когда заявительница перевела 5 миллионов на указанные собеседником реквизиты, мобильный телефон «юриста» оказался недоступным.