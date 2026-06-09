Цена пьяной езды: братчанка лишилась премиального авто

В городе Братске местная жительница лишилась премиального автомобиля. Его изъяли из-за пьяной езды, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, женщина, ранее подвергнутая административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом виде, снова села за руль пьяной. Ее поймали за рулем Lexus РХ200Т, на котором она ехала по улице Крупской.

При проверке документов инспектор выявил у братчанки признаки алкогольного опьянения, однако подсудимая от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. После этого она была отстранена от управления автомобилем: в ее отношении возбудили уголовное дело.

Сибирячка признана виновной в преступлении, ей назначен штраф в размере 250 тыс. рублей, она лишена прав на срок 1 год 9 месяцев. Автомобиль Lexus стоимостью около 4 млн рублей конфискован в собственность государства.