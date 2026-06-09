Искусственные дожди вызовут в Иркутской области из-за лесных пожаров

В Красноярском крае и Иркутской области зарегистрировали 80 новых лесных пожаров, 60 из них – очаги грозового происхождения, причины остальных – человеческий фактор, информирует Авиалесохрана.

Для помощи наземным группировкам в тушении лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае летчики-наблюдатели начнут проводить работы по искусственному вызыванию осадков.

Для мониторинга обстановки, доставки сил и средств на тушение труднодоступных пожаров привлечено более 50 самолетов и вертолетов. За два предыдущих дня потушили более 30 лесных пожаров.

Сегодня в Красноярском крае зарегистрированы шесть новых пожаров, в Иркутской области – четыре. В ликвидации задействовано более тысячи человек.