Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 июня: 9 964,2900 руб/1 г золота и 154,8100/1 г серебра ЦБ РФ с 10 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 9 964,2900 руб.

1 грамм серебра - 154,8100 руб.

1 грамм платины - 4 068,1899 руб.

1 грамм палладия - 2 808,9900 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 317,8399 р. (3,09%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,3300 р. (9,54%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 305,9799 р. (7,00%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 293,2100 р. (9,45%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

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