Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 июня: 9 964,2900 руб/1 г золота и 154,8100/1 г серебра

ЦБ РФ с 10 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 9 964,2900 руб.
- 1 грамм серебра - 154,8100 руб.
- 1 грамм платины - 4 068,1899 руб.
- 1 грамм палладия - 2 808,9900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 317,8399 р. (3,09%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,3300 р. (9,54%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 305,9799 р. (7,00%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 293,2100 р. (9,45%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.