Конкуренция за рабочие места в Иркутской области снизилась второй месяц подряд

В Иркутской области на фоне роста активности работодателей второй месяц подряд снижается индекс конкуренции за рабочие места, сообщили аналитики hh.ru. По итогам мая показатель составил 10 резюме на одну вакансию, снизившись на 1,9 процентного пункта по сравнению с апрелем.

«Несмотря на эту динамику, рынок труда региона сохраняет сбалансированное состояние: массовый кадровый дефицит больше не является характерной чертой и сохраняется только в отдельных профессиональных сферах. Единственной сферой, где по-прежнему ощущается нехватка персонала, остается "Медицина, фармацевтика": здесь на одну вакансию приходится 3,5 резюме», – сообщили эксперты.

Наиболее высокая конкуренция наблюдается в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (85,2 резюме на вакансию), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (51,9) и «Маркетинг, реклама, PR» (37,5). Комфортный для соискателей уровень сложился в производстве, добыче сырья, строительстве и среди рабочего персонала.

Для сравнения: в целом по Сибирскому федеральному округу на одну вакансию приходится 10 резюме, а в среднем по России – 9,1 резюме. С начала 2026 года наиболее заметно конкуренция охладилась в сферах маркетинга, искусства, безопасности и управления персоналом. Рынок труда региона сохраняет сбалансированное состояние, и массовый кадровый дефицит больше не является характерной чертой.