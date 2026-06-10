Рынок исполнил «голову и плечи»: почему индекс МосБиржи падал ниже 2500 и кто его спас

Российский рынок во вторник, 9 июня, показал классическую фигуру технического анализа «голова и плечи», опустившись ниже круглой отметки в 2500 пунктов, но к закрытию смог отыграть просадку. Индекс МосБиржи завершил основную сессию на уровне 2522,77 п. (+0,18%).

Ключевой позитив дня — взрывной рост торговой активности. Объем торгов вырос до 93,2 млрд рублей, что на 46% больше вчерашнего показателя и почти в три раза превышает пятничный результат (33,4 млрд руб.). Это говорит о резком росте интереса покупателей у критической поддержки.

Почему рынок слабеет?

Акции живут ожиданиями и ликвидностью, отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

«В последние недели оптимизм инвесторов угасал из-за крушения надежд на мирное урегулирование, сменившихся летней эскалацией. Рынок остался один на один с суровой реальностью: высокой ключевой ставкой ЦБ и крепким рублем, которые давят на прибыль компаний. Дополнительный импульс падению придало массовое закрытие маржинальных («плечевых») длинных позиций, что особенно болезненно ударило по наименее ликвидным бумагам», – поясняют эксперты.