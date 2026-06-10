Экономика выздоравливает? Почему ЦБ ждет ускорения роста ВВП во втором полугодии

Картина экономической активности в России заметно улучшилась. По данным бюллетеня Банка России «О чем говорят тренды», апрель и май показали динамику лучше, чем унылое начало года. Это дает основания ожидать ускорения годовых темпов роста ВВП уже по итогам второго квартала.

Что именно изменилось?

Потребительский спрос: Продолжает расширяться благодаря быстрому росту доходов населения.

Инфляция: В апреле-мае замедлилась, что снижает давление на кошельки граждан.

Денежно-кредитная политика (ДКП): Регулятор отмечает накопленный эффект от смягчения политики, начатого еще в середине 2025 года. Денежные агрегаты растут быстрее, подтверждая, что экономика начала дышать свободнее.

Отраслевая картина остается неоднородной, но импульс получили экспортные отрасли, а также сегменты, ориентированные на госспрос и потребителей. Финансовые рынки также отреагировали позитивно: активность качественных заемщиков на рынке облигаций остается высокой.

«Согласно результатам опросов предприятий, проводимых Банком России, а также ряду других опросных показателей, в апреле – мае экономическая динамика улучшилась по сравнению с I кварталом. Уровень экономической активности вырос, что позволяет ожидать увеличения годовых темпов роста ВВП в II квартале», – отмечает ЦБ.

Почему эксперты пока осторожны в оценках

Эксперты считают, что преждевременно говорить о восстановлении. Напомним, доля убыточных организаций за I квартал выросла с 31,6% до 36,9%. Это означает, что более трети компаний работают в минус. Соответственно, доля прибыльных сократилась с 68,4% до 63,1%.

Сальдированный финансовый результат (прибыль до налогообложения) составил 5,185 трлн рублей. Это лишь 73,5% от показателя аналогичного периода прошлого года. 39,8 тыс. организаций получили прибыль в размере 8,413 трлн рублей (падение на 20,2% к прошлому году). 23,3 тыс. организаций зафиксировали убыток на сумму 3,227 трлн рублей (снижение суммы убытка на 7,4%, но рост числа таких компаний).

Эксперты отмечают, что падение общей прибыли при одновременном росте доли убыточных предприятий свидетельствует о системном давлении на экономику.