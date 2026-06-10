Крупные компании и госсектор начали массовое сокращение персонала в 2026 году

На фоне рекордно низкой безработицы в 2,2% российские компании, включая крупнейших работодателей, начали активно сокращать персонал. Согласно опросу Российско-германской внешнеторговой палаты, 23% компаний планируют урезать штат во второй половине 2026 года, большинство – примерно на 10%. Об этом пишет газета «Известия».

«Глава Сбербанка Герман Греф сообщил в феврале, что в 2025-м там сократили около 20% неэффективного персонала, или примерно 14 тыс. человек. При этом чистая прибыль кредитной организации по итогам года выросла на 8,4%, до 1,7 трлн рублей, а за январь – май 2026-го увеличилась еще на 21%», – отмечают эксперты.

О сокращениях заявили также «Газпром» (сокращение центрального аппарата с 4 тыс. до 2,5 тыс. сотрудников), РЖД (15% центрального аппарата), «Просвещение» (не менее 20% персонала) и ВЭБ.РФ (15% сотрудников). В госсекторе мэр Москвы объявил о сокращении на 15% числа госслужащих.

По данным Роструда на начало апреля, число работников, рекомендованных к увольнению, достигло 105 тыс. человек, за последние десять месяцев их количество выросло почти в 1,5 раза. Основные сокращения ожидаются в столице, Московской, Омской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае. Губернаторы Астраханской и Самарской областей также утвердили уменьшение численности госслужащих. Эксперты связывают планы по сокращению с пересмотром операционных планов на фоне замедления экономики, снижения прибыли и роста обязательных платежей, а также с автоматизацией процессов и внедрением ИИ. При этом многие компании продолжают активно зарабатывать и сохраняют доступ к господдержке, а оптимизация штата становится способом сохранить темпы роста прибыли. «Известия» направили запросы всем упомянутым компаниям.

Ранее стало известно, что в Иркутской области на фоне роста активности работодателей второй месяц подряд снижается индекс конкуренции за рабочие места, сообщили аналитики hh.ru. По итогам мая показатель составил 10 резюме на одну вакансию, снизившись на 1,9 процентного пункта по сравнению с апрелем. «Несмотря на эту динамику, рынок труда региона сохраняет сбалансированное состояние: массовый кадровый дефицит больше не является характерной чертой и сохраняется только в отдельных профессиональных сферах», – резюмируют в hh.ru.