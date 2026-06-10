Налоговая передышка: Минфин сохранит порог по НДС для малого бизнеса на уровне 20 млн рублей на три года

Минфин РФ рассматривает возможность зафиксировать порог выручки для уплаты НДС на уровне 20 млн рублей сроком на три года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передаёт РБК.

По его словам, эта мера коснётся более 360 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), которые будут освобождены от уплаты налога в 2027–2028 годах. Решение принято на основе анализа декларационной кампании за 2025 год.

Цена вопроса для бюджета

Однако сохранение этой льготы обойдётся бюджету недополученными доходами. Согласно пояснительной записке к законопроекту, общая сумма составит 251,1 млрд рублей. Недополученная выгода будет распределяться следующим образом:

В 2027 году: 51,1 млрд рублей.

В 2028 году: 100 млрд рублей.

В 2029 году: 100 млрд рублей.

«Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 145 НК РФ, сохранив установленные на 2026 год пороговые значения... на 2027–2029 годы», — сказано в документе.

Таким образом, ведомство поддержало инициативу президента Владимира Путина, который ранее предложил отложить дальнейшее снижение этого порога, чтобы не увеличивать нагрузку на микробизнес.

Убытки бизнеса растут

Данные за первый квартал 2026 года показывают тревожную тенденцию: доля убыточных организаций в России выросла с 31,6% до 36,9%. Это означает, что более трети компаний страны работают в минус, в то время как доля прибыльных сократилась до 63,1%. Сальдированный финансовый результат (прибыль до налогообложения) составил 5,185 трлн рублей, что составляет лишь 73,5% от показателя прошлого года. Падение общей прибыли на фоне роста доли убыточных предприятий свидетельствует о системном давлении на бизнес.