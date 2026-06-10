Россия может нарастить поставки нефти в Китай на 25% в 2026 году

Россия может нарастить поставки нефти в Китай на 20–25% по итогам 2026 года на фоне резкого падения экспорта иранской нефти, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. В мае экспорт сырья из Ирана в КНР рухнул до минимума за шесть лет – 209 тыс. баррелей в сутки.

«По итогам 2025 года РФ продала в Китай 100 млн т нефти. В январе – марте 2026 года Поднебесная уже импортировала на 31% больше российской нефти, чем годом ранее, – более 31,8 млн т. Только за февраль морские поставки достигли рекордных 2,1 млн баррелей в сутки», – сообщили эксперты.

Китай традиционно считается крупнейшим покупателем иранской нефти, но теперь Пекин вынужден искать новых поставщиков, и освобождающуюся нишу активно занимает Россия. При благоприятных условиях поставки могут вырасти более чем на 50–60% к уровню 2025 года.

Иран распродает плавучие хранилища, но надолго этих резервов не хватит. Экспорт сырья из Ирана в Китай в мае упал до 209 тыс. баррелей в сутки после почти 1,9 млн в марте. Китай закупал нефть у Ирана с дисконтом из-за санкций, и теперь Пекин вынужден увеличить поставки из России. Основную массу российской нефти доставляют морским транспортом, а также по двум ключевым нефтепроводам: Атасу – Алашанькоу и Сковородино – Мохэ.

Ранее промышленник Олег Дерипаска в своем Telegram-канале раскритиковал политику укрепления рубля к доллару, назвав ее бессмысленной. По его словам, это уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний и значительным потерям для экономики.