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Куда ушли деньги? ЦБ назвал облигации лучшим вложением мая, а акции застройщиков — главным провалом

В мае 2026 года российский финансовый рынок разделился на тех, кто заработал, и тех, кто потерял. Лидерами по доходности стали корпоративные облигации с рейтингом BBB и акции транспортного сектора, в то время как строительный сектор показал рекордное падение, говорится в выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России за май 2026 года.

Топ-5 активов по доходности (в рублях):

  1. Корпоративные облигации (BBB): +2,1%
  2. Акции сектора «Транспорт»: +1,6%
  3. Корпоративные облигации (AAA и AA): +1,2%
  4. Корпоративные облигации (A), депозиты в рублях, рублевые БПИФ: +1,1%
  5. ОФЗ: +0,2%

Главные неудачники месяца:

  • Акции сектора «Строительство»: −7,5% (худший результат).
  • Акции сектора «Металлы и добыча»: −7%.
  • Золото: −6,5%.
  • Депозиты в евро: −5,8%.

Валютный рынок и акции

Рубль продолжил укрепляться, достигнув минимумов с 2023 года: 71 рубль за доллар и 10,49 за юань. Крупнейшие экспортеры увеличили продажу валюты на 39,7% (до $10,2 млрд), а россияне нарастили покупки до 151 млрд рублей в преддверии отпусков. Индекс Мосбиржи снизился на 3,5% до 2566 пунктов на фоне крепкого рубля и геополитики.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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