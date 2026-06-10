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Эксклюзив на 1,7 млн рабочих: зачем Газпромбанку дорогостоящий проект по оргнабору мигрантов

Правительство России намерено выбрать Газпромбанк в качестве единого платежного оператора для масштабного проекта по организованному набору иностранных работников. Банк получит эксклюзивное право обрабатывать все финансовые потоки в новой ИТ-системе, которую ему предстоит создать за свой счет, сообщает "Коммерсант".

Как это будет работать?

Вместо бумажных разрешений на работу вводится реестровая модель (запись в цифровом реестре). Газпромбанк будет открывать счета мигрантам, обрабатывать их переводы, а также платежи работодателей, включая госпошлины и налоги. Взамен на многомиллиардные инвестиции в создание системы и миграционных хабов (стоимостью до 36 млрд рублей каждый) банк получит доступ к огромной базе клиентов.

В чем выгода и риски?

  • Для Газпромбанка: Это шанс значительно нарастить клиентскую базу, получив доступ к миллионам физических лиц и десяткам тысяч компаний, до которых сложно дотянуться в условиях конкуренции со Сбером и ВТБ.
  • Риски: Срок окупаемости проекта может затянуться. Изначально планировалось запустить эксперимент по всей России, но теперь старт может быть ограничен только Северо-Западным федеральным округом, что замедлит приток клиентов.

Битва за мигрантов: конкуренция обостряется

Интерес к рынку проявляют и другие гиганты. На конференции ЦИПР–2026 Сбер и «Ростелеком» заключили соглашение о создании комплексного цифрового сервиса для трудоустройства иностранцев.

Их решение объединит платформу Сбера и приложение Farzoom (портфельная компания «Ростелекома»). Сервис автоматизирует все этапы — от подбора кандидата до выхода на работу.

  • Для бизнеса: единое окно, прозрачные процессы.
  • Для мигрантов: легальное трудоустройство, поддержка и адаптация в цифровом формате.

Комплексный сервис охватит получение визы, официальное трудоустройство, открытие счета с переводами, страховку и адаптацию. Пилотные решения будут протестированы уже в ближайшее время.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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