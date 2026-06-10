Starlink в России: продажу спутниковых терминалов и других иностранных систем запретят в стране

В России ужесточают правила оборота оборудования для подключения к иностранным системам спутниковой связи. Под запрет подпадет продажа устройств, для работы которых Госкомиссия по радиочастотам не выделила диапазоны на территории страны, следует из принятых Госдумой поправок к законодательству. Об этом пишет газета «Известия».

«Постановление, которое правительство приняло в апреле, всего лишь ограничивает ввоз терминалов в страну, в то время как законопроект вводит постоянный информационно‑правовой режим: запрещает оборот, то есть продажу, и размещение объявлений о такой технике как о запрещенной информации. То есть теперь нельзя будет не только ввозить, но и продавать», – объяснила генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Интернет-ресурсы, предлагающие такое оборудование, будут включаться в реестр запрещенных сайтов. Формально решения касаются широкого спектра иностранных сетей спутниковой связи, но в реальности – в первую очередь приемного оборудования американской Starlink.

В апреле правительство уже установило шестимесячный запрет на ввоз не обеспеченного частотами спутникового оборудования. Однако устройства Starlink по-прежнему продают в России более сотни интернет-магазинов и маркетплейсов, хотя ГКРЧ не выделяла для этой системы частоты, а у абонентских комплектов нет обязательной сертификации. В Минцифры отметили, что новые меры призваны на законодательном уровне закрепить запрет продажи оборудования, работающего в обход государственного регулирования частот. Под ограничения могут подпадать любые иностранные спутниковые терминалы без разрешения на работу в российских частотах.

Ранее стало известно, что в ближайшие три-пять лет операторы ожидают поэтапного снижения нагрузки на сети предыдущих поколений и сворачивания 3G, что соответствует международным трендам. Полное отключение GSM в России эксперты не исключают не ранее 2032–2035 годов.