Дерипаска заявил об угрозе для миллионов рабочих мест из-за крепкого рубля: главное к утру

За прошедшие выходные стало известно следующее: ЦБ понизил курс евро почти на 3 рубля, Дерипаска заявил об угрозе для миллионов рабочих мест из-за крепкого рубля, названы сферы, в которых возможны сокращения работников, а в Иркутской области запустят первое производство бумажных стаканов. Подробнее – в обзоре СИА.

Валюты дешевеют

Банк России установил на 10 июня 2026 года официальные курсы доллара, евро и юаня – все они оказались снижены. Доллар составил 71,7318 рубля, что на 1 рубль 53 копейки меньше предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 2 рубля 50 копеек, до 82,7785 рубля. Курс юаня уменьшили на 19,95 копейки, до 10,5831 рубля.

Рубль как угроза

Бизнесмен Олег Дерипаска, раскритиковав политику сильного курса рубля, заявил, что укрепление привело к потерям бюджета и поставило под угрозу миллионы рабочих мест. «Оно уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний, потерям 6 трлн рублей для бюджета, убыточности сотен тысяч предприятий, угрозе для 3 млн рабочих мест», – написал Дерипаска, добавив, что «весь деловой мир поражаетcя нашему упорству в бессмысленном укреплении рубля к доллару».

Сферы под сокращение

Эксперты назвали РГ сферы деятельности, представители которых рискуют попасть под сокращение. Массового увольнения ожидать не стоит, при этом локальные сокращения возможны среди HR-специалистов, офисного среднего персонала, высокооплачиваемых менеджеров среднего звена, молодых, неопытных сотрудников и работников 45+, которые не хотят осваивать новые мультимедийные навыки.

Первое производств

Одна из компаний в Иркутской области получила льготный заем в 7,5 млн рублей – эти средства направят на создание первого в регионе производство бумажных стаканов. Запланирован выпуск однослойных и двухслойных изделий с полноцветной печатью объемом 250, 350 и 400 мл. На средства кредита купят машины для изготовления стаканов, оборудование для флексографской печати, бумагорезательные и бумагоделательные машины.

Искусственные дожди

В Иркутской области и Красноярском крае фиксируются лесные пожары. Для борьбы с ними будут вызывать искусственные дожди. Большинство возгораний происходит из-за гроз, при этом часть – из-за человеческого фактора. Для мониторинга обстановки, доставки сил и средств на тушение труднодоступных пожаров привлечено более 50 самолетов и вертолетов. В ликвидации огня задействовано больше тысячи человек.