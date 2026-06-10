Фьючерс на золото впервые с 23 марта опустился ниже $4 250 за унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex опустилась ниже отметки $4 250 за тройскую унцию впервые с 23 марта, следует из данных торговой площадки. По данным на 02:23 мск, цена снижалась на 2,66%, до $4 247,2. Об этом ТАСС со ссылкой на данные торгов.

«По данным на 02:23 мск, стоимость золота снижалась на 2,66%, до $4 247,2 за тройскую унцию. К 02:28 мск стоимость фьючерса замедлила снижение и находилась на уровне $4 247,7 за тройскую унцию (-2,65%)», – сообщается в биржевых данных.

Ранее генеральный директор компании «Полюс» Алексей Востоков дал консервативный прогноз по ценам на золото. По его словам, к концу года стоимость унции может упасть с текущих $4500 до $3000. Именно эта цифра заложена в бюджете компании как базовый сценарий.