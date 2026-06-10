В Усть-Куте при поддержке ИНК приступили к ремонту фасада Дома молодежи

В Усть-Куте начался этап обновления фасада Дома молодежи. Масштабный проект по созданию нового общественного пространства реализуется при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК).

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована осенью 2026 года. В настоящее время в здании, расположенном по ул. Новая, 20, также ведутся внутренние отделочные работы: оштукатуривание стен, укладка напольного покрытия, монтаж новой электропроводки и системы отопления.

Проект общей стоимостью 53 миллиона рублей стал победителем федерального конкурса «Регион для молодых» благодаря помощи ИНК в подготовке конкурсной заявки, где ключевым критерием было наличие дизайн-проекта, а также в ее финансировании.

Помимо средств из федерального, регионального и местного бюджетов, ИНК дополнительно возьмет на себя финансирование оборудования для двух киберарен, а также откроет собственную профориентационную лабораторию.

В рамках реконструкции здание бывшей воинской части трансформируется в современное трехэтажное пространство площадью 1,3 тыс. кв. метров. Инфраструктура центра будет включать танцевальный класс, швейную мастерскую, квест-комнату, сенсорную комнату для детей, лабораторию профориентации и зону фуд-корта. Кроме того, будут созданы творческие мастерские, коворкинг, клуб молодых предпринимателей и медиацентр.

— Дом молодежи — это не просто отремонтированное здание, это принципиально новая среда для самореализации наших ребят. У молодежи Усть-Кута появится современная площадка, где они смогут раскрывать свои таланты, осваивать новые навыки, общаться и воплощать в жизнь смелые идеи. Для нас крайне важно создать такие условия, при которых молодые люди захотят жить, развиваться и строить свое будущее здесь, в родном городе, — отметила Оксана Некрасова, начальник отдела по молодежной политике и туризму администрации УКМО.

Создание Дома молодежи — часть комплексного Мастер-плана развития Усть-Кута до 2035 года, разработанного при финансовой поддержке ИНК с учетом мнения местных жителей. Документ включает более 170 проектов, направленных на модернизацию городской среды, спортивной и социальной инфраструктуры, а также жилищного фонда.

В рамках реализации мастер-плана в 2025 году уже было выполнено более 60 мероприятий на сумму свыше двух миллиардов рублей. Среди текущих крупных проектов – капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Усть-Кута, строительство новой школы №7 и масштабный ремонт Центра дополнительного образования на сумму более 60 млн рублей.