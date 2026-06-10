Иркутская область улучшила 25 показателей в Национальном рейтинге качества жизни

В правительстве Иркутской области под руководством губернатора Игоря Кобзева прошел Совет по качеству жизни, на котором рассмотрели позицию региона в Национальном рейтинге качества жизни, составленном АСИ по итогам 2025 года. Приангарье улучшило результаты по 25 показателям.

«Национальный рейтинг качества жизни – это огромный труд команды АСИ по масштабной оценке условий жизни граждан в субъектах Российской Федерации. Оценка учитывает около 150 показателей: статистику, результаты опросов граждан и геоаналитические данные. Он дает возможность увидеть наши критические зоны и зоны роста, а также узнать о лучших практиках, которые можно заимствовать у других регионов», – сообщил Игорь Кобзев.

По итогам обучения в Центре обучения региональных команд была подготовлена дорожная карта по улучшению показателей по пяти ключевым направлениям: «Работа и свое дело», «Транспорт», «Благоустройство», «Образование и развитие», «Укрепление и охрана здоровья». По каждому проблемному показателю определены ответственные, конкретные действия и сроки.