Путин назначил нового председателя Иркутского областного суда

Зампредседатель Пятого апелляционного суда общей юрисдикции Роман Знаменщиков стал председателем Иркутского областного суда. Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин.

«Указом президента Российской Федерации от 09.06.2026 №405 на должность председателя Иркутского областного суда на 6-летний срок полномочий назначен Роман Витальевич Знаменщиков, занимавший пост заместителя председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции», – сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Роман Знаменщиков родился в 1976 году. В период с 2011 по 2013 год был мировым судьей судебного участка Немецкого национального района Алтайского края. В 2013-2016 годах являлся судьей Центрального райсуда Барнаула, в декабре 2016 года Указом президента был назначен судьей Алтайского краевого суда.

С 20 февраля 2020 года Роман Знаменщиков был назначен заместителем председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, 29 декабря 2025 года переназначен на второй срок полномочий.

Владимир Ляхницкий, предыдущий председатель Иркутского областного суда, досрочно ушел в отставку по собственному желанию в декабре 2025 года.