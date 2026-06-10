Водители с правами B, C и D смогут управлять квадроциклами и багги

Обладатели обычных водительских удостоверений категорий B, C или D смогут управлять самоходными машинами категории АII – техникой массой до 3,5 тонн с не более чем восемью пассажирскими местами. Соответствующие поправки приняла Госдума во втором и третьем чтениях. Об этом пишет газета «Известия».

«Мы очень качественно отработали все замечания, которые высказала палата после первого чтения, так у нас родились три поправки к законопроекту. Например, изначально планировалось разрешить водить вездеходы только обладателям категории B. К третьему чтению этот список расширили, добавив в него водителей с правами C и D», – рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Под категорию АII подпадают багги, квадроциклы Side-by-side, некоторые модели болотоходов. Правило будет работать только при использовании техники по договору аренды или проката при условии проведения инструктажа по управлению.

Ранее для управления такой техникой требовалось удостоверение тракториста-машиниста, экзамены по которому проводит Гостехнадзор. Возрастной ценз сохраняется: управлять смогут лица не моложе 19 лет. С конца 2023 года аналогичные правила действуют в отношении прокатных квадроциклов и снегоходов, теперь перечень дополнили более тяжелой техникой. Поправки вносятся в законы «О самоходных машинах и других видах техники» и «О безопасности дорожного движения».