«Спрос иссяк»: аналитики рассказали об изменении цен за месяц на «вторичку» в Иркутске

Покупательский спрос на квартиры на вторичном рынке почти иссяк, что повлияло на цены на такие объекты. По итогам мая они почти перестали расти по всей стране, а в некоторых регионах и вовсе начали падать. Об этом сообщают аналитики федерального портала «Мир квартир».

Тенденция затронула и Иркутскую область: за предыдущий месяц цена квадрата выросла на 1% и составила в среднем 150,8 тысячи рублей. Квартиры подешевели на 0,7%, до 8,2 млн рублей.

Больше всего по России цены на «квадраты» выросли в Томске – на 2,4%, Московской области – 1,8%, Владивостоке – 1,7%. Существеннее всего упала стоимость в Кирове – на 1,1%, Краснодаре – на 1%, Чебоксарах – 0,9%.

Что касается квартир, то значительнее всего они подорожали во Владивостоке – 4,2%, Московской области – 2%, Астрахани – 1,4%. Подешевели объекты в Чебоксарах – 2,4%, Кирове – 2,3%, Череповце –2,1%.