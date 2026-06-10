Обветшалый фасад гимназии №3 в Иркутске обновят за 74 млн рублей

В этом году в микрорайоне Иркутск-2 обновят гимназию №3. Планируется капитально отремонтировать фасад здания, который находится в обветшалом состоянии. Заключен соответствующий контракт, следует из документации на портале госзакупок.

Подрядчику, которого уже выбрали, предстоит произвести демонтаж оконных блоков и витражей, установить новые окна, витражи и входные группы, отремонтировать фасад, привести в порядок водосточную систему, обустроить площадки возле лестниц, ступени атриума, отмостки.

Завершить указанные работы необходимо до 30 сентября 2026 года. Стоимость контракта составила 74 млн рублей.