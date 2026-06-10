Госдума приняла «Антифрод 2.0» с ограничением на вход через Google с 1 сентября

Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет поправок к законодательству «Антифрод 2.0», направленный на противодействие кибермошенничеству. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября 2026 года, включая ограничение на использование иностранных почтовых сервисов для авторизации на российских цифровых платформах. Об этом пишет газета «Известия».

«Нужно четко разделять авторизацию через аккаунт Google и обычный вход по логину и паролю. Никто не запрещает пользоваться Gmail как электронной почтой. Для пользователей, которые ранее заходили на "Госуслуги" или ЕМИАС по учетной записи с адресом gmail.com, все останется без изменений, за исключением новых регистраций – теперь они под запретом», – отметил председатель координационного совета негосударственной сферы безопасности РФ Игорь Бедеров.

На практике это означает постепенный отказ от авторизации через зарубежные учетные записи, включая Google. В качестве альтернативы пользователям предложат номер телефона, подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» или российские почтовые сервисы.

Новые требования прежде всего затронут государственные сервисы, финансовые организации и другие ресурсы, работающие с персональными данными. Эксперты отмечают, что мера связана не только с борьбой с мошенничеством, но и со снижением зависимости критически важных сервисов от иностранных платформ. Одним из ключевых последствий станет постепенное сокращение рынка «серых» сим-карт, которые активно используются мошенниками и спамерами.

Ранее Минцифры поручило руководителям крупнейших российских интернет-компаний ограничить доступ пользователям с включенными VPN-сервисами.