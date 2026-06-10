День России без алкоголя: в Иркутске вводят ограничение на розничную продажу

В День России, 12 июня, в Иркутске будет действовать ограничение на розничную продажу алкоголя в определенных местах в связи с проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщает служба потребительского рынка и лицензирования региона.

Продажа алкогольной продукции будет запрещена 12 июня 2026 года с 10:00 до 17:00 на площади у Дворца спорта «Труд», а также в радиусе 100 метров от этого места. Ограничения не коснутся заведений, оказывающих услуги общественного питания.

За несоблюдение запрета предусмотрены штрафы: для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.