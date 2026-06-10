В Приангарье построят комплекс по переработке отходов на Байкальской территории за 1,9 млрд рублей

Межведомственная комиссия Минприроды РФ одобрила строительство нового комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами на Байкальской природной территории. Объект будет реализован в Эхирит-Булагатском районе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие».

«Основные параметры объекта: мощность по обработке – до 24 000 тонн отходов в год; мощность по размещению – до 12 000 тонн в год; мощность по утилизации – до 8 400 тонн в год», – сообщили в правительстве региона.

Строительство запланировано на 2027–2028 годы, общая стоимость составит 1,9 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей – субсидия из федерального бюджета. Проект позволит повысить уровень обработки и утилизации ТКО в регионе.

Реализация проекта снизит объем отходов, направляемых на захоронение, улучшит экологическую обстановку в Эхирит-Булагатском и соседних районах и внесет вклад в достижение целей национального проекта по формированию экономики замкнутого цикла. Байкальская природная территория находится под особой охраной, и строительство объектов обращения с отходами в ее границах требует одобрения на федеральном уровне.