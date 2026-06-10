Рынок тяжелых грузовиков вырос на 5%? Не верьте статистике

В мае 2026 года российский рынок тяжелых грузовых автомобилей (полной массой свыше 16 тонн) показал символический рост на 5%, до 2839 единиц, сообщает Автостат. Это событие примечательно тем, что положительная динамика зафиксирована впервые за два года. Однако аналитики призывают не спешить с выводами.

Почему радоваться рано?

Причина роста кроется в низкой базе прошлого года. В мае-июне 2025 года рынок HCV находился на историческом минимуме. В годовом выражении ситуация остается плачевной: с начала 2026 года продажи рухнули на 20% и составили всего 15,3 тысячи единиц против 19,1 тысячи годом ранее.

Кто в лидерах?

Несмотря на общий спад, КАМАЗ продолжает доминировать, укрепив свои позиции. В мае компания продала 1231 грузовик, что на треть больше, чем год назад, и заняла 43% рынка (оценочный объем которого составил около 2863 единиц).

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