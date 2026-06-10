Гастрореволюция на Байкале: Иркутская область запускает гастрономический форум «Вкус путешествия!»

В Иркутской области стартует масштабная программа Байкальского гастрономического форума «Вкус путешествия!». Проект направлен на развитие туризма через вкус: продвижение локальной кухни, поддержку местных производителей и создание уникального бренда региона, сообщили организаторы.

Лето и осень 2026 года обещают быть насыщенными. Программа объединяет десять ярких мероприятий:

1. Фестиваль «Великий чайный путь», раскрывающий историческое наследие чайной торговли и современные чайные традиции под открытым небом (27–28 июня, Иркутск, остров Юность).

Официальный сайт Фестиваль "Великий чайный путь"



2. Областной чемпионат кондитеров Иркутской области — профессиональное соревнование мастеров кондитерского искусства региона (27 июня, Иркутск, остров Юность).

Официальный сайт — https://project14361586.tilda.ws

3. «ДНК локальной кухни» — специальный гастрономический проект, посвящённый современному прочтению гастрономического кода Иркутской области через локальные продукты, блюда и историю в рамках фестиваля «Сытый Бабр» (одного из лучших гастрофестивалей России). Здесь впервые объединятся ведущие рестораны и шеф-повара локальной кухни, а так же те, кто развивают и

формируют локальную идентичность региона (27–28 июня).

Официальный сайт https://edafest.ru/

4. «Байкальский гриль» — специальная площадка, объединяющая шеф-поваров, производителей и локальные бренды вокруг культуры приготовления блюд на открытом огне с продуктами Прибайкалья (27–28 июня, в рамках фестиваля «Сытый Бабр»).

Официальный сайт https://edafest.ru/

5. Туристический маршрут по фестивальным площадкам, который позволит гостям Иркутска посетить ключевые точки гастрономического уикенда и познакомиться с наиболее яркими событиями программы.

6. Образовательная программа по развитию гастрономического туризма и событийных мероприятий для муниципальных образований Иркутской области

7. Всероссийский гастрономический фестиваль «Байкал Объединяет», который уже объединил более 50 ресторанов и шефов от Москвы до Сахалина. Фестиваль запустит расширенную программу мероприятий. Помимо специальных сетов с уникальной идеей объединения шефов со всей страны, действующих до 03 октября, гостей фестиваля в Иркутске и на Байкале ждут кулинарные мастер-классы, чемпионаты по грилю, экспертные сессии с ведущими маркетологами, СЕО индустрии гостеприимства, ужины со звездными шеф-поварами и тематические вечера (с 17 августа по 03 октября 2026).

8. Областной кулинарный чемпионат «Три поколения», который объединит профессионалов, студентов профильных образовательных учреждений и школьников в рамках направления «Шаг в профессию» для развития кадрового потенциала отрасли и повышения престижа профессии повара (сентябрь 2026).

Официальный сайт — Первый областной кулинарный чемпионат поваров

9. Экспертная сессия «Вкус путешествия!» — площадка для обмена опытом, обсуждения трендов индустрии и формирования новых туристических продуктов с участием представителей бизнеса, власти, образования и профессионального сообщества (сентябрь 2026).

10. Специальные мероприятия и презентации локальных гастрономических брендов Иркутской области.

«Сегодня гастрономия становится одним из самых эффективных инструментов развития территорий. Через локальные продукты, рестораны, фермерские хозяйства, культурные традиции и авторскую кухню туристы знакомятся с регионом, его историей и людьми. Байкальский гастрономический форум "Вкус путешествия!" позволит объединить лучшие гастрономические инициативы Иркутской области, создать новые точки притяжения для туристов и сформировать устойчивый интерес к региону как к одному из гастрономических

центров России», — отмечает Евгения Николаева, руководитель агентства по туризму Иркутской области.

Ожидается, что мероприятия посетят десятки тысяч гостей, а проект станет драйвером роста туристического потока и поддержки местного бизнеса.