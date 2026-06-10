Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 6% в мае

По итогам мая 2026 года в России был реализован 71 новый автомобиль сегмента Luxury, что на 6% больше, чем год назад, сообщает агентство «АВТОСТАТ». Самым популярным люксовым брендом остался Rolls-Royce с результатом 28 проданных машин.
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«Следом за ним расположились Lamborghini и Bentley (18 и 17 шт. соответственно). Кроме этого, в минувшем месяце было реализовано по три новых автомобиля Aston Martin и Ferrari, а также два Maserati», – отмечают эксперты.
В модельном рейтинге первенствует Rolls-Royce Cullinan (17 машин). На втором месте Lamborghini Urus (13 шт.), на третьем – Bentley Continental GT (10 шт.). В топ-5 также вошли Bentley Bentayga и Rolls-Royce Spectre (по 6 шт.).
Ранее глава «Автостата» Сергей Целиков рассказал, почему рынок авто с пробегом в России растет четвертый год подряд. По мнению эксперта, к концу 2026 года рынок может перешагнуть отметку в 6,5 млн единиц, что станет историческим рекордом.