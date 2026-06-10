В Иркутске ремонтируют дороги на улицах Розы Люксембург и Ширямова

В Иркутске с начала строительного сезона ведут комплексные ремонты дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Большой объем работ уже выполнен на участках улиц Розы Люксембург, Ширямова, Марии Цукановой и Чернышевского.

«На улице Розы Люксембург в Ленинском округе МУП "Иркутскавтодор" приступил к работам ещё в начале мая. Заасфальтировали пешеходные дорожки, уложили асфальт на проезжей части в два слоя. Параллельно обустраивают заездные карманы, отсыпают газоны, устанавливают опоры освещения», – сообщили в мэрии.

На днях дорожники перешли к работам на левой стороне улицы Розы Люксембург при следовании в центр: здесь фрезеруют старый асфальт и готовят основание. На улице Ширямова подрядчик асфальтирует тротуары и ведет разработку грунта под дорожную одежду.

На улице Марии Цукановой выполняют работы по замене инженерных коммуникаций: разрабатывают грунт под установку колодцев ливневой канализации. На улице Чернышевского уже заасфальтировали тротуары по одной стороне дороги и приступили к созданию пешеходных дорожек на другой стороне. Работы ведутся в разных округах города: Ленинском, Октябрьском, Правобережном и Свердловском. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на модернизацию дорожной сети и коммунальной инфраструктуры.