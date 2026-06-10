Иркутский застройщик раскрыл, что появится на малом поле стадиона «Труд»

Представители иркутской компании «МДС» (в настоящее время она занимается такими девелоперскими проектами, как «Смартаменты на Ширямова», «Новые горизонты на Советской» и «Живой комплекс на Кузьмихе») рассказали, что за объект появится в центре Иркутска, на участке, известном как малое поле стадиона «Труд».

Как пояснила генеральный директор «МДС девелопмент» Юлия Ефимова, речь идёт о земельном участке площадью 85 соток, который располагается со стороны восточной трибуны стадиона «Труд», за зданием школы № 15. Она напомнила историю этого участка: в своё время он принадлежал Иркутскому областному обществу профсоюзов как часть имущества спортивного комплекса «Труд», однако не вошёл в пул объектов, которые в 2013 году правительство Иркутской области выкупило у ИООП вместе со стадионом и дворцом спорта. В 2016 году профсоюзы продали участок частному собственнику. После этого он несколько раз переходил из рук в руки, а в 2026 году землю приобрела компания «Сити Девелопмент» из Санкт-Петербурга.

Новый собственник намерен построить на этом месте жилой комплекс премиального класса. «МДС» выступает техническим заказчиком строительства.

Юлия Ефимова подчеркнула, что компания не стремится выжать максимум квадратных метров из участка. Ей важно, чтобы новый ЖК гармонично вписался в центр Иркутска.

— Это будет несколько отдельных домов переменной этажности — от 6 до 8 этажей. Такой подход в Иркутске сегодня практически не применяется, но нам кажется интересным, — отметила она.

Всего в ЖК будет не более 100 квартир. При этом двухуровневая подземная парковка в проекте рассчитана на 200 машиномест, что, по мнению представителей технического заказчика, исключит загромождение машинами прилегающих к ЖК территорий.

Проект ЖК, по словам Юлии Ефимовой, получил положительное заключение негосударственной экспертизы, которую выполняли специалисты из Красноярска.

– Мы специально выбрали другой город, не Иркутск, чтобы обеспечить полную независимость экспертов – как от нас, так и от тех людей, которые могли бы повлиять на заключение, – уточнила Юлия.

В компании «МДС» заявили, что проект нового комплекса соответствует правилам землепользования и застройки (напомним, что с 2022 года целевое назначение этой территории – жилая застройка), градостроительным нормам и СанПиНам, и не помешает ни реконструкции стадиона «Труд», ни строительству нового спортивного комплекса на этом месте, если такое решение будет принято. В свою очередь Михаил Зубков, коммерческий директор «МДС», заявил, что компания готова участвовать в проектных работах по реконструкции «Труда» в рамках государственно-частного партнерства.

Работы на участке планируют начать в течение 2026 года. Сейчас девелопер ждет разрешения на строительство.