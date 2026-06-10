Строить дешевле и чище: золошлаковые материалы как ресурс для строительной отрасли региона

Каждый раз, когда угольная электростанция вырабатывает тепло и свет, в её котлах образуется зола, из которой сегодня строят дороги, производят бетон и строительные блоки. В Иркутской области технология уже работает: успешно реализованы несколько проектов, также утверждены региональные программы по переработке этого сырья.

Что это за материал

Золошлаковые материалы образуются при сжигании угля в котлах тепловых электростанций. По составу это минеральное сырьё, содержащее кремний, алюминий и кальций — элементы, которые давно применяются в строительной отрасли. Особую ценность представляет зола уноса — мелкодисперсная фракция, улавливаемая из дымовых газов, которая по своим свойствам способна частично заменять цемент.

Строительные конструкции сохраняют прочность и морозостойкость на протяжении десятилетий.

Конкретная экономия

Добавление золошлаковых материалов в состав бетона в объёме до 25% снижает себестоимость кубометра бетона на 840 рублей, железобетонных изделий — на 990 рублей, строительных смесей — на 720 рублей с тонны. Зола уноса способна заместить до 20% объёма цемента при производстве строительных материалов, а при производстве клинкера и газобетона может полностью заменить исходное сырьё — глины и песок.

В дорожном строительстве эффект сопоставим. Сравнение двух вариантов отсыпки на одном из участков показало: использование традиционного дроблёного песка обошлось бы в 550 миллионов рублей, тогда как применение золошлаковой смеси снизило затраты до 320 миллионов — при стоимости материала от 2 рублей за кубометр против 400 рублей за кубометр обычного песка.

Кто поставляет материал

«Иркутскзолопродукт» (входит в Эн+) работает с производителями бетона, цемента, газобетона и поставляет материал для дорожного строительства.

Для потребителей в радиусе 50 километров от золоотвала возможна бесплатная доставка.

Нормативная база для применения золошлаков в строительстве в России уже сформирована — утверждено более 44 государственных стандартов. Для строительной отрасли Иркутской области это возможность одновременно снизить затраты и сократить накопленную нагрузку на природу региона.​​

Напомним, что в январе 2024 года в Иркутской области принята региональная программа повышения объемов утилизации золошлаковых отходов (цель — 50,6% к 2036 году), а в январе 2026 года утверждена программа «Экономика замкнутого цикла» на 2026–2030 годы, в которой золошлаковые материалы являются одним из реальных инструментов.

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