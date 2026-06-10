Почему Индия отказалась от спутникового интернета Starlink

Индийские власти внезапно приостановили выдачу финальных разрешений на запуск спутникового интернета Starlink. По данным Bloomberg, причиной стали опасения за национальную безопасность, связанные с использованием терминалов в зонах конфликтов, передаёт РБК.

Ключевые факты:

Причина блокировки: Службы безопасности Индии отозвали разрешения из-за сообщений об использовании Starlink в ходе ближневосточного конфликта. В Нью-Дели опасаются, что не смогут контролировать американского оператора в условиях геополитической напряженности.

Статус проекта: Starlink получил базовую лицензию год назад, но финальное одобрение по линии безопасности так и не выдано. Чиновники требуют от компании гарантий соблюдения местных законов, даже если это противоречит запросам других стран.

Связь с IPO: Решение принято за несколько дней до ожидаемого IPO материнской компании SpaceX на бирже NASDAQ. Для SpaceX это критический момент, так как Starlink является основным источником её выручки.

Индия, один из крупнейших неподключенных широкополосных рынков в мире, фактически закрывается для сервиса. Ранее аналогичным образом доступ к Starlink был закрыт для Китая.