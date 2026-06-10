Россияне массово пересели на авто: количество дальних поездок выросло более чем в полтора раза

Россияне всё чаще выбирают автомобиль для дальних путешествий. По данным совместного исследования 2ГИС и «Отелло», количество таких маршрутов в 2025 году выросло на 52%. Заметнее всего тренд проявился в Москве (+94%), Перми (+71%) и Екатеринбурге (+68%).

Как часто и как далеко?

Регулярность: Более половины (54%) путешествуют на машине 2–3 раза в год, а 36% делают это ежемесячно.

Дистанция: В среднем маршрут составляет 536 км. Дальше всех уезжают омичи (808 км), а жители Урала предпочитают маршруты покороче (до 400 км).

Время: Большинство тратят на дорогу 5–8 часов (23%), но есть и любители настоящих марафонов: 16% едут 8–12 часов, а ещё 16% — более 12 часов.

Рекорды и бюджеты

Самым длинным маршрутом года стал путь из Санкт-Петербурга в Магадан (10 836 км), занявший бы 148 часов чистого времени. Магадан вообще стал главной точкой притяжения для автопутешественников.

В среднем россияне тратят на поездку от 5 до 20 тысяч рублей на человека. Основные статьи расходов:

Бензин (80%);

Еда (70%);

Проживание (67%).

Ранее сообщалось, Иркутская область ждёт 350 тысяч автопутешественников. По прогнозам экспертов, число самостоятельных туристов на автомобилях вырастет в этом году на 16%. Развитие этого направления курируется на федеральном уровне в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом.