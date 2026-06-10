«Практически уничтожен»: что на самом деле осталось от панорамы обороны Севастополя после удара

В ночь на 10 июня украинский беспилотник нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя», вызвав пожар четвертого ранга сложности. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что великий шедевр Франца Рубо «практически уничтожен». Однако, как выяснилось, самые ценные отреставрированные фрагменты оригинального полотна не пострадали. По счастливой случайности, в момент атаки они находились в другом филиале музея, где готовились к открытию выставки, сообщает ТАСС.

«Да, два фрагмента будут представлены завтра на открытии выставки», — сообщили в музее. Это спасение перекликается с историей самого произведения. В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, здание было разрушено, но советские солдаты вынесли из огня 86 фрагментов картины, которые стали основой для её воссоздания в 1954 году.