Сибиряки стали чаще проходить медицинские обследования

Жители сибирских регионов стали внимательнее отслеживать состояние своего здоровья. С начала года число обращений для комплексного обследования выросло почти на 4% по сравнению с прошлым годом, выяснили аналитики МегаФона и проекта Индекс.ИНВИТРО в совместном исследовании.

Внимательнее всего среди сибиряков к своему организму относятся жители республики Алтай и Новосибирской области, где зафиксировано наибольшее число заказов диагностических услуг на 100 человек – 5,97 и 5,55 заказа соответственно. У Иркутской области этот показатель составляет 1,43 заказа.

По данным аналитического проекта Индекс.ИНВИТРО, максимальное число обследований заказывают жители Сибири старше 57 лет. На это поколение приходится более 22% от всех визитов в лаборатории. За своим здоровьем также тщательно следят люди 37-46 лет с показателем 19,3%. Замыкают тройку лидеров клиенты в возрасте 26-36 лет с долей 18,8%. При этом женщины составляют порядка 65% от общего числа клиентов.

В интернете ситуация выглядит немного иначе. Изучать медицинские сайты предпочитают люди от 35 до 44 лет, которые составляют 34% всей онлайн-аудитории специализированных площадок. Женщины в Сети также проявляют большую активность: они интересуются диагностикой на 66% чаще мужчин.

Согласно статистике оператора, сибиряки чаще всего проверяют здоровье в межсезонье. Первый всплеск интереса к медицинским услугам аналитики фиксируют весной, когда возникает необходимость компенсировать зимний авитаминоз. Вторая волна приходится на осень из-за сезонного роста заболеваемости. Так, в 2025 году самые высокие показатели были в октябре. В этом месяце пользователи заходили на сайты клиник на 18% чаще, чем в среднем по году.

Большинство пользователей планируют обследования на будни, чаще всего на вторник и среду – на каждые эти два дня недели приходится более чем по 15% интернет-трафика.