На Байкале ввели в эксплуатацию научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев»

Новое научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев» ввели в эксплуатацию для работы на озере Байкал, сообщили в правительстве Иркутской области. Судно построено по заказу Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал».

«За последние несколько десятков лет это первое научно-исследовательское судно, на котором мы поднимаем флаг. Эта машина почти на 100% укомплектована отечественным оборудованием. Благодарю всех, кто внес вклад, чтобы это судно было построено», — подчеркнул директор ГНЦ РФ «ВНИРО» Кирилл Колончин.

12 июня судно отправится в первый научный рейс, в ходе которого отработает методы траловых ловов в сочетании с акустическими исследованиями. Судно оснащено эхолотом для гидроакустической съемки, траловым комплексом и многофункциональной лабораторией. Судно может быть автономно до 10 суток, на борту находятся четыре члена экипажа и семь научных сотрудников.

Судно названо в честь Викентия Зайцева, возглавлявшего ВНИРО в 1956–1962 годах. Оно было заложено в декабре 2022 года на Белогородской судоверфи в Тверской области, затем секции доставили автотранспортом в Иркутскую область для окончательной сборки. В июле 2024 года состоялась церемония спуска судна на воду в акватории Ангары.