От 17% до 7%: почему хранить деньги в банке на долгий срок стало невыгодно

После того как 24 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 14,50%, банки начали корректировать условия по депозитам. По данным индекса вкладов от «Финуслуг» (анализируются топ-20 банков), с конца апреля по 10 июня доходность вкладов в среднем снизилась.

Как изменились ставки (с 24 апреля по 10 июня):

3 месяца: 13,44% (−0,24 п.п.)

6 месяцев: 12,99% (−0,15 п.п.)

1 год: 12,32% (+0,04 п.п.) — единственный срок, показавший рост

1,5 года: 11,18% (−0,23 п.п.)

2 года: 11,00% (−0,21 п.п.)

3 года: 10,73% (−0,28 п.п.)

Несмотря на то что в начале мая наблюдался небольшой рост ставок (например, по годовым вкладам на 0,17 п.п.), общая тенденция направлена вниз. Разброс предложений на рынке остается высоким: максимальная ставка по трехмесячному вкладу достигает 17%, а минимальная по трехлетнему — всего 7,25%.

Большинство аналитиков считают, что 19 июня Банк России может снизить ключевую ставку в восьмой раз подряд, до 14%. Однако эксперты расходятся во мнениях о шаге снижения:

– Базовый сценарий (-50 б.п.): Наиболее вероятный вариант по мнению большинства экспертов (в том числе из «Финама» и «Цифра Брокер»). Причина — быстрое замедление инфляции, низкая экономическая активность и крепкий рубль.

– Альтернативный сценарий (-25 б.п.): Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает более осторожным шагом оправданным из-за высоких инфляционных ожиданий населения (13%) и нестабильной внешней обстановки.