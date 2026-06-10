Эффект овощей и рубля: почему ЦБ не верит в победу над инфляцией и сохранит жесткость

В июньском бюллетене «О чем говорят тренды» Банк России дал понять, что не видит оснований для резкого смягчения политики. Несмотря на замедление инфляции, регулятор указывает, что это во многом заслуга временных факторов, а не фундаментальных изменений.

Временные факторы vs. Устойчивое давление

Замедление: В апреле рост цен упал до 2,4% (с 5,9% в марте), годовая инфляция — до 5,6%.

Причины: Главную роль сыграли сезонное удешевление овощей и фруктов и укрепление рубля. При этом устойчивое ценовое давление снижается гораздо медленнее.

Риски остаются

Экономика растет в рамках прогноза (0,5–1,5%), но это создает риски. Потребительский спрос высок, доходы населения растут, рынок труда «перегрет», а бюджетные расходы поддерживают активность. Кроме того, ЦБ видит угрозу в геополитике: конфликт на Ближнем Востоке может ударить по логистике и ценам на импорт.

Прогноз

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов считает, что инфляция к концу года составит 4,8–5,3%. Это ниже текущих уровней, но все еще выше цели ЦБ в 4%.

«Наиболее вероятным по итогам заседания 19 июня считаем снижение ставки на 50 б.п., до 14%. Более значительное смягчение возможно только при явном замедлении недельной инфляции. ЦБ даст понять, что готов снижать ставку дальше, только если устойчивое давление будет падать, а не просто за счет крепкого рубля и удешевления овощей».