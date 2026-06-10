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«Премия за риск» затянется до 2027 года: прогнозы Минэнерго США о будущем нефтяного рынка

EIA предполагает, что трафик через Ормузский пролив не вернется к доконфликтному уровню раньше начала 2027 года, так как даже в случае деэскалации ситуации на Ближнем Востоке судовладельцы, страховщики и покупатели нефти не сразу вернутся к старым маршрутам.

Что это значит для рынка?

  • Цены на нефть: Нефть марки Brent в этом сценарии будет торговаться выше $90 за баррель, а при обострении конфликта может подниматься к $100–105.
  • Бюджет России: Для российского бюджета это позитивный фактор. Дорогая нефть увеличивает нефтегазовые доходы, что помогает частично закрывать дефицит (оценка эффекта — около 1 трлн руб.). Котировки Urals смогут дольше оставаться выше $70–80 за баррель.
  • Мировая экономика: Для остального мира это плохая новость. Высокие цены на топливо разгоняют инфляцию, замедляют промышленность и мешают центробанкам снижать ставки.

«Полной блокировки ждать не стоит, но и быстрое возвращение к прежним поставкам маловероятно. Рынок еще долго будет жить с дорогой страховкой и премией в цене. Базовый сценарий — Brent выше $90», — резюмирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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