«Национализация элит»: Госдума готовит полный запрет на зарубежную недвижимость для депутатов

Депутат Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия») внесет в Госдуму законопроект, который обяжет парламентариев и их семьи отказаться от активов за границей. Инициатива приурочена ко Дню России и призвана «национализировать» элиты, передаёт ТАСС.

Ключевые положения законопроекта:

Запрет на владение: Депутатам, сенаторам, их супругам и несовершеннолетним детям будет запрещено иметь недвижимость за рубежом.

Досрочное прекращение полномочий: Наличие иностранной собственности станет основанием для немедленного лишения мандата.

Расширение требований: Запрет коснется не только действующих парламентариев, но и кандидатов на выборах в Госдуму и Совет Федерации.

Борьба с шантажом: Автор инициативы Дмитрий Кузнецов заявил, что это «двойной подарок»: мера защищает самих депутатов от внешнего давления и делает их семьи «неуязвимыми».

Сейчас закон уже запрещает чиновникам хранить деньги и ценности в иностранных банках. Новый законопроект закрывает эту лазейку, распространяя ограничения на недвижимость.