Концерты, интерактивные мероприятия: как Иркутская область отметит День России

Иркутская область отпразднует День России 12 июня. В честь события готовят всевозможные мероприятия, сообщает пресс-служба регионального правительство.

Основное мероприятие пройдет в Иркутске на площади у Дворца спорта «Труд». В 11:00 стартует концертная программа «С тебя начинается Родина!». В нем примут участие более ста артистов – это профессиональные и любительские коллективы и солисты из Иркутска, Ангарска, Слюдянки и гарнизона «Белая» Усольского района. Они исполнят патриотические, лирические песни.

В завершении концерта пройдет Всероссийская акция «Хоровод единства». Его начнут студенты Иркутского областного колледжа культуры и пригласят присоединиться жителей и гостей Иркутска. Вместе они станцуют бурятский ехор, татарский, белорусский, чувашский и русский танцы.

Более 200 человек развернут флаг России длиной 50 метров. На празднике будет работать ярмарка местных товаропроизводителей. Состоятся дегустации продукции, конкурсы и розыгрыши подарков.

Мероприятия, приуроченные ко Дню России, проведут областные учреждения культуры. Традиционный «Фестиваль Дружбы» состоится 13 июня. Его организуют Иркутский областной художественный музей совместно с национальными центрами города Иркутска. В Усадьбе В. П. Сукачёва гостей ждут концерты, мастер-классы, лекции, выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, презентации национальной кухни.

Интерактивная викторина об истории России, государственных символах и народах, проживающих в Прибайкалье, состоится 10 июня в Иркутской областной юношеской библиотеке им. И.П. Уткина.

Квест «Певцы природы», посвященный жанру пейзажа, пройдёт в Главном здании Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва 12 июня. Игра запланирована в постоянной экспозиции, а задания будут касаться произведений художников Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Юлия Клевера и многих других.

Концерт «Славим песнями Россию» состоялся 9 июня в Галерее сибирского искусства. Прозвучали песни о нашей стране, русском человеке, любви к Родине. Их исполнил Народный коллектив Иркутской области – вокальный ансамбль «Распев» Иркутского городского творческого клуба «Любимовка».