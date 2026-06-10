Жителям Иркутской области запретили посещать леса из-за пожаров

На всей территории Иркутской области ввели ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспорта. Оно будет действовать с 10 по 30 июня при высоких – IV и V – классах пожарной опасности во всех подведомственных минлесу 37 лесничествах, , сообщили в региональном правительстве.

Ограничительные меры связаны с установлением на территории Иркутской области сухой и жаркой погоды, а также введением особого противопожарного режима. За нарушение запрета предусмотрены штрафы для граждан в сумме до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до двух миллионов рублей.

Директора лесничеств в ближайшее время проведут работы по перекрытию лесных дорог и созданию системы контрольно-пропускных пунктов.

При классах пожарной опасности с I по III ограничений на посещение лесов нет.