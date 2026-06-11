Хейтеры атаковали солиста «Дискотеки Аварии» после концерта в Иркутске: ответ Серова

Скандальный концерт «Дискотеки Аварии» на День города в Иркутске обернулся для солиста Алексея Серова волной хейта. Людям не понравилось, что артист разделся на сцене и выполнял неприличные действия.

«Хочу, в первую очередь, передать привет Иркутску – был классный концерт. Вы были потрясающими! Великолепная публика. Мы были рады побывать на Дне города и порадовать вас своим творчеством», – отметил Серов.

Артист рассказал, что после выступления в социальных сетях он получил много комментариев как положительных, так и отрицательных, после чего обратился к хейтерам.

«Говорят о том, что я какой-то "стероидный старик", "это чучело вылезло через 20 лет" и все остальное такое. Во-первых, благодарю вас за комментарии – это все-таки какая-то реакция на меня, на наше творчество», – сказал певец, пообещав выбрать самые «мерзкие и токсичные» комментарии и пригласить их авторов на концерт, который, предположительно, пройдет в декабре в Иркутске.