Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 июня: 9 988,5400 руб/1 г золота и 158,3300/1 г серебра ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 9 988,5400 руб.

1 грамм серебра - 158,3300 руб.

1 грамм платины - 4 106,0601 руб.

1 грамм палладия - 2 894,3301 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,2500 р. (0,24%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5200 р. (2,27%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,8701 р. (0,93%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 85,3400 р. (3,04%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

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