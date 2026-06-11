Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 июня: 9 988,5400 руб/1 г золота и 158,3300/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 9 988,5400 руб.
- 1 грамм серебра - 158,3300 руб.
- 1 грамм платины - 4 106,0601 руб.
- 1 грамм палладия - 2 894,3301 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,2500 р. (0,24%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5200 р. (2,27%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,8701 р. (0,93%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 85,3400 р. (3,04%).
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