НАПФ разрабатывает новую пенсионную программу за счет работодателей

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов разрабатывает параметры новой пенсионной программы с государственной поддержкой, рассказал «Известиям» президент НАПФ Сергей Беляков. Программа будет финансироваться преимущественно или полностью за счет работодателя.

«Установленная пенсионная программа (УПП) станет новым инструментом, цель которого – сформировать дополнительную пенсию для сотрудников. Она будет работать параллельно с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Но главное отличие состоит в том, что ПДС стимулирует самостоятельные накопления граждан и предусматривает госсофинансирование до 36 тыс. рублей в год. В новой программе такого механизма не будет, но возможны налоговые льготы», – пояснил Беляков.

Сотрудника при приеме на работу планируют автоматически подключать к системе, сохранив за ним право отказаться от участия. Работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в НПФ, а фонд будет их инвестировать.

Концепция уже обсуждалась с Минфином, Минтрудом и Минэкономразвития и вызвала позитивную реакцию. Принципиальных возражений не возникло, сейчас продолжается проработка деталей. Подготовленные предложения ассоциация рассчитывает направить в правительство осенью. Выплаты со счета смогут поступать по достижении пенсионного возраста.

Напомним, что средняя пенсия в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составила почти 23,5 тыс. рублей. По сравнению с 1 января средний размер пенсии вырос с 23 175 до 23 448 рублей в месяц.