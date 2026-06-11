Экономика работает на пределе: почему инвестиции в России падают четвертый квартал подряд

Четыре квартала подряд инвестиции в экономику падают. Аналитики бьют тревогу: без господдержки и оборонных заказов экономика рухнет, а компании тратят деньги только на выживание.

Российская экономика все больше напоминает систему, работающую исключительно на государственных инъекциях и заказах ОПК. Частный сектор, лишенный доступа к дешевому капиталу, фактически перешел в режим консервации активов. К такому выводу пришли аналитики Института экономики роста им. Столыпина.

Статистика падения:

Инвестиции в основной капитал продолжают сокращаться уже четыре квартала подряд. В I квартале 2026 года спад составил 14,3% год к году. Для сравнения: еще в начале 2025 года наблюдался рост на 6,5%.

II кв. 2025: -1,0%

III кв. 2025: -4,3%

IV кв. 2025: -5,3%

I кв. 2026: -14,3% (Среднее падение за квартал составляет около 3,6%)

Новые частные вложения заморожены. Бизнес направляет средства лишь на поддержание жизнеспособности текущих проектов из-за дорогих кредитов, высокой ключевой ставки и налоговой нагрузки.

«Единственными драйверами остаются государственные мегапроекты... Без них картина выглядела бы значительно хуже», — подчеркивают эксперты.

Тревожные сигналы структуры инвестиций:

Высокая закредитованность прибылью: Доля собственных средств компаний держится на уровне 62,7%, при этом сальдированный финансовый результат (прибыль) обвалился до минус 26,5% в январе-апреле 2026 г., что убивает самофинансирование.

Деградация качества: Низкая доля вложений в машины и оборудование ведет к падению производительности труда и технологическому отставанию.

«Восстановление возможно не раньше конца года, но только при условии снижения ключевой ставки и запуска специальных инструментов поддержки. Пока же главный риск — нарастающая зависимость от государства», – резюмируют аналитики Института экономики роста им. Столыпина.

Стоит отметить, что ЦБ РФ видит ситуацию более оптимистично, отмечая улучшение экономической активности во II квартале благодаря росту доходов населения и замедлению инфляции.