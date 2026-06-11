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«Безопасность превыше всего»: почему Роскомнадзор вернул россиянам доступ к Roblox

Игровая платформа Roblox снова доступна пользователям на всей территории России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство цифрового развития РФ, доступ к сервису был восстановлен в полном объеме.

Причиной для снятия ограничений стало полное выполнение компанией требований российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. В Минцифры подчеркнули, что администрация платформы обязалась в дальнейшем активно бороться с распространением нежелательного контента.

Напомним, ранее представители Минцифры и Роскомнадзора обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать решение о разблокировке сервиса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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